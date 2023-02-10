Enkazdan 106 saat sonra sağ çıkarıldı ilk isteği döner ekmek oldu

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 5. günde Nizip'te yıkılan Furkan Apartmanının enkazından 106 saat sonra sağ çıkarıldı. Enkazdan 106 saat sonra kurtarılan ve Hafız olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Ela Şirkat'ın ilk isteği ise döner ekmek oldu.

Nizip'te Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Furkan Apartmanı'nda AFAD, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Nizip belediyesi ekiplerinin yanısıra gönüllüler ses duyunca seferber oldu. Ekipler moloz yığınları arasından 11 yaşındaki Ahmet Osman, 17 yaşındaki Ela ve 23 yaşındaki Mustafa Erşirkat'ı sağlıklı olarak çıkardı. Moloz yığınları arasındaki hayat koridorundan şuuru açık halde yürüyerek ve kucakta çıkarılan 13 yaşındaki Ahmet Osman, 10 şehirde umudun simgesi oldu. Hemen ardından ise ağabeyi Mustafa ve ablası Ela Şirkat enkazdan kurtarıldı. Beton yığınları arasından son olarak çıkarılan 17 yaşındaki Ela'ın hafız olduğu öğrenilirken, kurtulur kurtulmaz ise ilk isteği döner ekmek oldu. Ela ve kardeşlerinin hayatını kurtarmak için saatlerce mücadele eden kurtarma ekipleri, bu kez ise Ela'nın döner isteği için seferber oldu. Ekipler günlerdir aç olan Ela'ya temin ettikleri döner ekmeği yetiştirdi.

Öte yandan aynı evde yaşayan 7 kişilik Erşirkat ailesinden 3'ü sağ karattırılırken, diğer 4 kişiye ise ulaşma çalışmaları devam ediyor.