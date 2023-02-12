Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enkaza dönen apartmanın 7 ayrı noktasında arama kurtarma çalışması yapılıyor

3. Sayfa Haberleri

Enkaza dönen apartmanın 7 ayrı noktasında arama kurtarma çalışması yapılıyor

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik ilk depremde çok sayıda binanın yıkıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremin 7. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik ilk depremde çok sayıda binanın yıkıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremin 7. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin 155. saatinde Tekin Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları 7 ayrı noktada yoğunlaştırıldı.

Depremler pek çok şehirde olduğu gibi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de ciddi yıkma neden oldu. Yaşanan şiddetli depremlerde yıkılan binalardan biri de Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki Tekin Apartmanı oldu. Depremin hemen ardından yoğun bir gayretin başlatıldığı apartmandaki arama kurtarma çalışmaları 7. günde de aralıksız devam ediyor. Çalışmaların 155. saatinde sık sık hassas dinleme yapılarak enkaz altında canlı kimse olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor. Tekin Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları Türkiye Taş Kurumu (TTK) Kozlu Müessesi madencileri, AFAD, JAK ve UMKE ekipleri tarafından enkazın 7 ayrı noktasında sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Gaziantep 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title