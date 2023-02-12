Enkaza dönen apartmanın 7 ayrı noktasında arama kurtarma çalışması yapılıyor

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik ilk depremde çok sayıda binanın yıkıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremin 7. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin 155. saatinde Tekin Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları 7 ayrı noktada yoğunlaştırıldı.

Depremler pek çok şehirde olduğu gibi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de ciddi yıkma neden oldu. Yaşanan şiddetli depremlerde yıkılan binalardan biri de Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki Tekin Apartmanı oldu. Depremin hemen ardından yoğun bir gayretin başlatıldığı apartmandaki arama kurtarma çalışmaları 7. günde de aralıksız devam ediyor. Çalışmaların 155. saatinde sık sık hassas dinleme yapılarak enkaz altında canlı kimse olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor. Tekin Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları Türkiye Taş Kurumu (TTK) Kozlu Müessesi madencileri, AFAD, JAK ve UMKE ekipleri tarafından enkazın 7 ayrı noktasında sürdürülüyor. - GAZİANTEP