Engin Polat'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi'ye benzetiyor

Kara para aklama iddiası üzerine haklarında soruşturma başlatılan ve tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın cezaevinden ilk fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

HERKES ICARDİ'YE BENZETTİ

Görüş sırasında çekilen fotoğraf kısa sürede sosyal medyada en çok etkileşim alanlar arasına girdi. Fotoğrafın altına "Enginnn bana selfie gönder", "İçerde güzel bakılıyorlar. Baksanıza saç, sakal ne kadar bakımlı", "Mauro Icardi olmuş adam", "Dolgular erimiş", "İyi bakıyor kendine", "Adam Icardi'ye dönmüş", "Icardi, Wanda ile konuşuyor", "Icardi reise benzemiş" şeklimde yorumlar yapıldı.

İşte Engin Polat'ın o fotoğrafı;