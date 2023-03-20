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Engelli şahıs 3 gündür kayıp

3. Sayfa Haberleri

Engelli şahıs 3 gündür kayıp

Adana'da engelli Ömer Demir'e ailesi 3 gündür ulaşamadığı için hayatından endişe ediyor.

Adana'da engelli Ömer Demir'e ailesi 3 gündür ulaşamadığı için hayatından endişe ediyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, engelli olan Ömer Demir, 3 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi. Demir evine dönmeyince ailesi polise başvurdu. Ancak aradan 3 gün geçmesine rağmen Demir bir türlü bulunamadı. Bu nedenle ailesi Demir'in hayatından endişe ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ömer Demir Adana 3. Sayfa Haberler

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