Engelli şahıs 3 gündür kayıp

Adana'da engelli Ömer Demir'e ailesi 3 gündür ulaşamadığı için hayatından endişe ediyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, engelli olan Ömer Demir, 3 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi. Demir evine dönmeyince ailesi polise başvurdu. Ancak aradan 3 gün geçmesine rağmen Demir bir türlü bulunamadı. Bu nedenle ailesi Demir'in hayatından endişe ediyor. - ADANA