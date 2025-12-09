Haberler

Engelsiz Yaşam Merkezi'nden kaçan engelli genç her yerde aranıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nden kaçan 15 yaşındaki zihinsel engelli Yiğit Dağ için 100 kişilik arama kurtarma ekibi seferber oldu. Jandarma, AFAD ve diğer ekipler, kırsal alanda ve yollarda aramalar yapıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nden kaçan 15 yaşındaki engelli genç her yerde aranıyor. 100 kişilik arama kurtarma ekipleri kırsal kesimde arama yapıyor.

İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesindeki Engelsiz Yaşam Merkezinde bakımı üstlenilen zihinsel engelli 15 yaşındaki Yiğit Dağ, bugün saat 18.00 sıralarında merkezden kaçtı. Kurum yetkilileri çevrede engelli çocuğu aradılar ama başarılı olamadılar. Durum Jandarma komutanlığı ekiplerine haber verildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri nezaretinde AFAD, İNDAK ve ANDA arama kurtarma ekipleri kırsal kesimde ve yollarda arama yapıyor. Ekipler termal dron ile havadan arama yaparken, aramalara eğitimli köpekler de katıldı. Aramalar 5 saattir sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
