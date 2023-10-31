Engelli adam arkadaşını bacağından vurdu

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir bacağı olmayan engelli Mustafa Kemal B. (35), borç-alacak meselesinden tartıştığı arkadaşı İmdat B.'yi (52) tabancayla bacağından yaraladı. İmdat B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Kirazlıyalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İmdat B., bir süre önce borç para verdiği tek bacağı olmayan engelli arkadaşı Mustafa Kemal B.'nin evine gidip, alacağını istedi. Taraflar arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa Kemal B., tabanca ile İmdat B.'yi bacağından vurarak yaraladı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çok kan kaybettiği belirlenen İmdat B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İmdat B., daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Mustafa Kemal B. gözaltına alındı.