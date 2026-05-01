Enez Kaymakamı Ayık'ın da bulunduğu araç kaza yaptı
Edirne Keşan Karayolu Karapınar Kavşağı'nda meydana gelen kazada yaralanan Enez Kaymakamı Merve Ayık, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Keşan-Uzunköprü kara yolu Karapınar Kavşağı'nda meydana geldi.
Uzunköprü'den Keşan yönüne seyir halinde olan A.İ.A. yönetimindeki 06 AIK 60 plakalı otomobil, kavşakta Maksutlu köyü yolundan ana yola çıkan İ.T. idaresindeki 22 LG 211 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan Kaymakam Merve Ayık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaymakam Merve Ayık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - EDİRNE