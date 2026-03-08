Endonezya: "Hürmüz'de Cuma günü batan Musaffah'daki 3 vatandaşımız kayıp"

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü füzeli saldırı sonrası batan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandıralı Musaffah 2 römorköründe bulunan 3 Endonezyalı mürettebatın kayıp olduğunu açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan savaşının ardından, Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri hedef aldı; birçok gemi ve tanker battı veya hasar gördü. Cuma günü füzeli saldırı sonucu Hürmüz Boğazı'nda batan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandıralı Musaffah 2 römorkörüne ilişkin yeni bir açıklama geldi. Endonezya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, batan römorkörün 7 mürettebatından üçünün Endonezya vatandaşı olduğu ve bu kişilerin kayıp oldukları bildirildi.

Endonezya, Hindistan ve Filipinler vatandaşı olan 4 mürettebatın kurtarıldığı aktarılan açıklamada, "Endonezyalı kurtulanlardan biri şu anda Umman'da bir hastanede yanık tedavisi görüyor. Diğer üç Endonezyalı için arama çalışmaları hala yerel yetkililer tarafından sürdürülüyor" denildi.

İngiliz denizcilik risk yönetim şirketi Vanguard, römorkörün Çarşamba günü saldırıya uğrayan Malta bayraklı konteyner gemisi Safeen Prestige'e yardım etmeye çalışırken 2 füze ile vurulduğunu bildirdi. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı