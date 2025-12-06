Haberler

Endonezya'daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 908'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 908'e, kayıp olanların sayısı ise 410'a ulaştı. Güney Asya'daki diğer ülkelerde de sel felaketi nedeniyle yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 908'e yükseldi.

Güney Asya ülkelerinde etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarındaki can kaybı yükselmeye devam ediyor. Endonezya Afet Yönetim Ajansından (BNBP) yapılan açıklamada, ülkedeki can kaybının 908'e yükseldiği, 410 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi.

Sri Lanka'da Afet Yönetim Merkezi'nden (DMC) tarafından yapılan açıklamada ise ülkede Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 607'ye yükseldiği, 214 kişini kayıp durumda olduğu belirtildi. Yeni yağışların toprak kayması riskini artırdığı konusunda uyarı yapıldı.

Tayland'da ise sel ve toprak kaymalarında can kaybı 276'ya yükseldi. Malezya'daki 3 can kaybı ile Güney Asya'daki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı bin 794'e çıktı. - SUMATRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.