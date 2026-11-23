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Endonezya'da bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken, yaklaşık 30 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Endonezya'nın Banten eyaletinde bulunan bir şekerleme fabrikasında cumartesi akşamı çıkan yangında bilanço ağırlaştı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken, kayıp olduğu bildirilen yaklaşık 30 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Banten Arama ve Kurtarma Ajansı, devam eden çalışmalarda enkazdaki sıcak noktaların ve binanın giderek daha dengesiz hale gelen yapısının kurtarma ekipleri için güvenlik riski oluşturduğunu bildirdi. Açıklamada, 29 kişinin kurtarıldığı, bunlardan beşinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Klima ünitesindeki kısa devre ihtimali

Endonezya cumhurbaşkanı danışmanı Said Iqbal yaptığı açıklamada, ilk raporların yangına bir klima ünitesindeki kısa devrenin neden olmuş olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Fabrikanın CEO'su Steven Erwin Wijaya, yangının çıktığı gün vardiyada yaklaşık 300 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Polis yetkilisi Wahyu Hidayati, yangının şiddeti nedeniyle enkazdan çıkarılan kurbanların kimliklerinin görsel incelemeyle tespit edilemediğini belirtmişti. Kurbanların kimliklerinin belirlenmesi için yakınlarından DNA örnekleri alınmaya başlandığını kaydeden Hidayati, sürecin haftalar sürebileceğini ifade etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı