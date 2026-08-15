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Endonezya'da 7.7 Deprem: Ölü Sayısı 47'ye Yükseldi

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Endonezya'nın Flores Adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 47'ye çıktı. Heyelanlar nedeniyle bazı bölgelere ulaşım ve iletişim kesildi, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezyalı yetkililer, ülkenin Flores Adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı.

Endonezya'nın Flores Adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Endonezya Afet Etkilerini Azaltma Kurumu'nun (BPBD) açıklamasına göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi.

Yetkililer, merkez üssü Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Ende şehrinin yaklaşık 68 kilometre kuzeybatı açıkları olan deprem nedeniyle meydana gelen heyelanların ulaşım yollarını kapattığını ve bazı bölgelerle iletişimin kesildiğini açıkladı. Bu doğrultuda, arama-kurtarma ekiplerinin depremin merkez üssüne en yakın bölge olan Nagekeo'da bazı kesimlere henüz ulaşamadığı belirtildi.

Yerel saatle 05.58'de meydana gelen ve ülkenin diğer bölgelerinde de hissedilen sarsıntıların ardından Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremden etkilenen kıyı şeritleri için tsunami uyarısı yayınlayarak plajlardan ve nehir kıyılarından uzak durma ve yüksek yerlere çıkma çağrısında bulunmuştu. Uyarı 3 saat sonra kaldırılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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