Emniyet Müdürü'nden 93 Yaşındaki Emekli Öğretmene Anlamlı Ziyaret

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve beraberindeki polis memurları, 93 yaşındaki emekli öğretmen Muharrem Kubat'ı ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Gerçekleştirilen anlamlı buluşmanın, yıllarını eğitime adamış bir çınarın taşıdığı tecrübe ve hatıraların, saygı ve minnet duygularıyla bir kez daha hatırlanmasına vesile olduğu belirtildi. Onun öğrencilerine bıraktığı iz, eğitim sevdasının ve gönül emeğinin en kıymetli mirası olarak yeniden hissedildiği ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Bu vesileyle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, emekleri için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" diye belirtildi. - ESKİŞEHİR