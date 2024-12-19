Eminönü'nde Yumruk ve Sopalarla Kavga: O Anlar Kamerada
İstanbul Fatih'te iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonu ile kaydedildi. Sözlü tartışmanın büyümesi sonucu yumruk ve sopalarla birbirlerine saldıran taraflar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle zorla sakinleştirildi.
Eminönü'nde iki grup yumruk ve sopalarla birbirine girdi: Kavga anları kamerada
İSTANBUL - İstanbul Fatih'te iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tarafların birbirine yumruk ve sopalarla saldırdığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Eminönü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Tekmelerin havada uçtuğu kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Dakikalarca süren o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.