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Eminönü'nde 3 çocuk denizde mahsur kaldı: Çocukların yardımına Sahil Güvenlik yetişti

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Eminönü Sahili'nde denize giren iki kız çocuğu ve onları kurtarmak isteyen arkadaşları denizde mahsur kaldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan çocukların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eminönü Sahili'nde denize giren iki kız çocuğu ile onları kurtarmak isteyen arkadaşları denizde mahsur kaldı. Çocukların yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişirken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Eminönü Sahili'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaştan 2'si, deniz kenarında vakit geçirdikleri sırada kıyafetleriyle beraber denize girdi. Denize giren çocuklar bir süre sonra kıyıya çıkamadı. Çocuklara yardım etmek için diğer arkadaşları da denize atladı ancak 3 çocukta denizin ortasında mahsur kaldı. Çocuklar, Sahil Güvelik ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, gemi trafiğinin aktığı saatlerde yaşanan tehlikeli anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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