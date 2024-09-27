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Eminönü'nde 3 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, yasak yolla çıkarılan 3 ton kaçak midye ele geçirildi. Şüpheli sürücüye 26 bin 242 lira para cezası kesildi.

Eminönü'nde 3 ton kaçak midye ele geçirildi

İSTANBUL - Eminönü'nde gerçekleştirilen operasyonda 3 ton kaçak midye ele geçirildi. Yakalanan şüpheliye ise 26 bin 242 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlilerince 23 Eylül'de Eminönü'nde yasak yolla çıkarılan midyelerin

bir araca yüklendiğini tespit etti. Bunun üzerine şüpheli araç durduruldu. Sürücü H.A. isimli şahıs yakalandı. Araçta yapılan aramalarda yaklaşık 3 ton ağırlığında 150 çuval kaçak midye ele geçirildi. Midyeler, canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için tekrar denize dökülürken, yakalanan şüpheliye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 26 bin 242 lira cezai işlem uygulandı.

Eminönü'nde 3 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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