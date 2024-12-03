Emet'te Yağış nedeniyle Trafik Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı
Emet ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çarparak aracını ters döndürdü. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Emet ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak ters dönen aracın sürücüsü sürücü hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, A. E yönetimindeki 43 UN 070 plakalı araç, Emet ilçesi girişinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp ters döndü. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. - KÜTAHYA