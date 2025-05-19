Emekli Polisin Oğlu Tahtaya Tabancayla Vurdu, Hayatını Kaybetti

Emekli Polisin Oğlu Tahtaya Tabancayla Vurdu, Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 18 yaşındaki Turgay Yıldırım, babasına ait beylik tabancası ile oynarken kendini vurdu. Olayda gencin hayatını kaybetmesi ailesini ve çevresini derinden üzdü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde emekli polisin oğlu Turgay Yıldırım (18), babasının beylik tabancası ile kendini vurdu. Olayda 18 yaşındaki gencin hayatını aybetmesi herkesi üzdü.

Olay, Çeştepe Mahallesinde yaşandı. Babası emekli polis olan Turgay Yıldırım, evde yalnız olduğy sırada babasına ait tabanca ile oynarken henüz bilinmeyen bir nedenle kendini vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Eve gelen aile sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi

Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi
ABD'li iki bankacılık devi birleşme kararı aldı

Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı

Fenerbahçeli yıldızın paylaşımına bakar mısınız
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"Melodili Yol" uygulaması başladı! Sürücüler bu besteyi dinleyecek
Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak

AB vatandaşı olmayanlar dikkat! Komşuya girişte yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.