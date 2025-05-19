Emekli Polisin Oğlu Tahtaya Tabancayla Vurdu, Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde emekli polisin oğlu Turgay Yıldırım (18), babasının beylik tabancası ile kendini vurdu. Olayda 18 yaşındaki gencin hayatını aybetmesi herkesi üzdü.

Olay, Çeştepe Mahallesinde yaşandı. Babası emekli polis olan Turgay Yıldırım, evde yalnız olduğy sırada babasına ait tabanca ile oynarken henüz bilinmeyen bir nedenle kendini vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Eve gelen aile sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN