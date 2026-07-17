Ankara'da zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis soruşturma başlattı.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 5 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı