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Ankara'da zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Ankara'da zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis soruşturma başlattı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 5 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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