Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan sürücü ile 2 yolcu yaralandı.

Kaza, Elmadağ-Samsun yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü ile 2 yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı