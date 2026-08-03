Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir tekstil fabrikasında elini iplik makinasına kaptıran işçinin 5 parmağı koptu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan OSB'de bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda, gece vardiyasında çalışan ismi öğrenilemeyen işçi sol elini iplik makinasına kaptırdı. Kazada işçinin 5 parmağı koparken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz işçi sağlık ekiplerinin fabrikadaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı