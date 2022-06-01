Elindeki dövme, hırsızı ele verdi - Haberler

İstanbul Şişli'de bir kişi, demir korkuluklardan tırmanarak girdiği evden para ve cep telefonu çaldı. Şüphelinin eve girdiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri şüpheliyi, elindeki gül figürlü dövmeden tespit ederek yakaladı.

Geçtiğimiz ayın 23'ünde saat 05.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bir evden 1 adet cep telefonu, 110 euro, 700 dolar, 825 TL ve kredi kartları çalındı. İhbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi ve şüphelinin eşkali belirlendi. İncelemelerde eve giren şüphelinin elindeki gül figürlü dövme dikkat çekti. Dövme üzerine yoğunlaşan ekipler, şüphelinin daha önce de benzer suçlardan aranma kaydı bulunan E.Ç. olduğunu tespit etti.

Kıskıvrak yakalandı

Şüpheli E.Ç.'nin yaşadığı yerin belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. E.Ç., 30 Mayıs günü Kağıthane Yahya Kemal Mahallesinde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., "Evden Hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkuluklardan tırmanarak eve girdi

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelinin eve girmek için alt kattaki dairenin penceresindeki demir korkuluklara tırmandığı görülüyor. Şüpheli bir süre sonra, aynı yerden inerek olay yerinden uzaklaşıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa