Kayıp Elif'in bulunmasında JÖAK imzası

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sevgilisi ile kavga ettikten sonra kendisinden 8 gün haber alınamayan ve dün gece gölette aracı içinde ölü olarak bulunan Elif Kumal olayında cenazenin yerinin tespitini Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı JÖAK dalgıç timlerinin yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye'de sadece Ankara'da bulunan 'Yanal Taramalı Sonar Cihazı' ile Erdek ilçesine gelen dalgıç timinin balçık çamura saplanmış olarak göl dibinde bulunan Elif'in cenazesine ulaştığı tespit edildi.

Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ'da bulunan Yukarıyapıcı Göleti'nde hareketli dakikalar sürüyor. Dün gece Elif Kumal'ın cenazesinin çıkartılmasının ardından bu sabah göl çevresinde olay yeri incelemesi devam ediyor. Ankara'dan Balıkesir'e gelerek aracın ve Elif'in cenazesinin bulunmasına büyük katkı sağlayan JÖAK dalgıç timleri gölde dalışlarını sürdürüyor. Elif'in yanında bulunan şahsi malzemelerinin de su altından çıkartıldığı bu sabah, jandarma timlerinin kullandığı Yanal Taramalı Sonar Cihazı ile çalışmaya devam ediyor.

Öte yandan, olayla ilgili adli soruşturma ise devam ediyor. - BALIKESİR