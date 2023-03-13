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Elektrikli ısıtıcının içinde uyuşturucu ele geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Elektrikli ısıtıcının içinde uyuşturucu ele geçirdi

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirdiği iddia edilen bir kişinin içinde bulunduğu araçtaki elektrikli ısıtıcının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirdiği iddia edilen bir kişinin içinde bulunduğu araçtaki elektrikli ısıtıcının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine Y.C. isimli şahsın sevk ve idaresindeki otomobili Samsun girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada elektrikli ısıtıcı içine gizlenmiş 3 paket halinde toplam 97,53 gram metamfetamin, 2,55 gram eroin ve 1,33 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Y.C. gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Samsun 3. Sayfa Haberler

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