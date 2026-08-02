Elektrik akımına kaplan demir doğrama ustası hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaynak yaparken elektrik akımına kapılan demir doğrama ustası hayatını kaybetti.

Olay, Araban ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde kaynak yapan demir doğrama ustası Hacıali Çelik (45) bir anda elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan Çelik ağır yaralandı. Durumu fark eden diğer çalışanlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler demir doğrama ustası Hacıali Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cenazesi, olay yerinde ve Gaziantep adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Araban ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı