Elbistan'daki Konteyner Kentte Yangın Çıktı

Elbistan'daki Konteyner Kentte Yangın Çıktı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Suriyeli depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve inceleniyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki konteyner kentte çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Elbistan Tepebaşı Mahallesi'ndeki Suriyeli depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte meydana geldi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale (TOMA) ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale edilen konteyner kent yangını söndürüldü. Soğutma çalışmalarını yapıldığı alanda çok sayıda konteynerin zarar gördüğü öğrenildi. Yangın sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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