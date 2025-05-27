Elbistan'daki Konteyner Kentte Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki konteyner kentte çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Elbistan Tepebaşı Mahallesi'ndeki Suriyeli depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte meydana geldi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale (TOMA) ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale edilen konteyner kent yangını söndürüldü. Soğutma çalışmalarını yapıldığı alanda çok sayıda konteynerin zarar gördüğü öğrenildi. Yangın sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ