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Yalnız yaşayan adam bahçe duvarının altında ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam bahçe duvarının altında ölü bulundu
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Ali Boyraz Koç, evinin bahçe duvarının altında hayatını kaybetmiş halde bulundu. Kötü koku üzerine yapılan ihbarla olay ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Ali Boyraz Koç, evinin bahçe duvarının altında hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Akören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan vatandaşlar bir süredir çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evin çevresinde inceleme yapan ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Ali Boyraz Koç'un cansız bedenini yıkılan bahçe duvarının altında buldu. Yapılan ilk değerlendirmede Koç'un yaklaşık 4 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Koç'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. İlk bulgular, Koç'un bahçe duvarının çökmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetmiş olabileceğini gösterirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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