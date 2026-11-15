Elbistan'da trafik ekipleri ticari araçlara kış lastiği denetimine başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye genelinde ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım itibarıyla başlamasıyla birlikte Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Kış mevsiminde olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulamaya konulan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Elbistan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri sahaya çıktı.

Ticari araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde araçların kış lastiği kullanımına uygunluğu kontrol edildi. Kış lastiklerinin diş derinliği ve mevzuata uygunluğu da uygulama kapsamında kontrol edilen hususlar arasında yer alıyor.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları kapsayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek. Uygulamaya uymayan araç işletenlerine idari para cezası uygulanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı