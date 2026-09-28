Elazığ Kovancılar'da Karınca köyündeki anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Elazığ Kovancılar'da Karınca köyündeki anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Karınca köyünde çıkan anız yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Karınca köyünde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkışla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı