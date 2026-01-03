Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.27'de merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa