Elazığ haberleri! Elazığ Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı 3. Sayfa Haberleri Elazığ habere göre Elazığ Belediyesi, belediye başkanı, başkan yardımcıları ve idarecilerin isimlerini kullanarak, bağış adı altında yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Elazığ Belediyesi, belediye başkanı, başkan yardımcıları ve idarecilerin isimlerini kullanarak, bağış adı altında yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son günlerde Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın, başkan yardımcılarımızın ve idarecilerimizin adı kullanılarak yardım adı altında bağış toplandığı yönünde ihbarlar gelmektedir. Elazığ Belediyesi tarafından yardım ve destek adı altında vatandaşlardan yardım talebinde bulunulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık şebekelerine karşı dikkatli olmaları, bu kişilere kesinlikle itibar etmeyerek emniyet güçlerini bilgilendirmeleri önemle rica olunur" denildi. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şahin Şerifoğulları Halkla İlişkiler Elazığ 3. Sayfa Haberler

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