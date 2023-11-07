Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden 'sazan sarmalı' uyarısı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları son dönemlerde artan 'sazan sarmalı' yöntemiyle oto dolandırıcılığına karşı uyardı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent ve ülke genelinde meydana gelen 'sazan sarmalı' yöntemiyle oto dolandırıcılıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "1. aşama, vatandaş aracını satmak üzere normal piyasa değeri üzerinden sitelere satış ilanı verir. Dolandırıcı, araç sahibini arar, kendisinin başka bir ilde görevli kamu görevlisi olarak tanıtıp aracına alıcı olduğunu söyleyerek normal bir şekilde pazarlığını yapar ve aracı satın alacağını söyler, araç bilgilerini alarak ilanı kaldırmasını ister. Araç sahibine kaparosunu hesapçı olarak temin ettiği şüphelilerin hesabından gönderir, kendisinin il dışında olduğunu söyleyerek aracı almak üzere bir yakınının geleceğini söyleyip gelen şahıslara araç bedelinden bahsetmemesini ister. 2. aşama, araç ve sahibine ait bilgileri temin eden şüpheli aynı aracı yine internet üzerinden piyasa değerinin altında bir fiyatla satış ilanı verir. Bu ilana istinaden alıcı olarak arayan şahıs ile aracın sahibiyim diyerek pazarlık yapar, anlaşma olması halinde 3. şama, olayı organize eden şüpheli, aracın gerçek sahibi ile aracı satın almak isteyen şahsı aracın bulunduğu ilde bir araya getirir, alıcı şahıs aracı inceler ve noter aşamasında şüpheli aracı alacak olan şahsa araç bedelini kendi vereceği hesaba atmasını, araç sahibine de araç bedelini kendisinin ödeyeceğini söyleyerek güven telkin eder. Bu nedenle de araç sahibi ile alıcı birbirinden şüphelenmez. 4. Aşama, araç devri için notere gidildiğinde alıcı, araç bedelini şüpheli tarafından verilen hesaba göndermesi sonrası şüpheli ile irtibat kesilmesiyle araç sahibi ve alıcı olan şahıslar dolandırıldığını anlar. Dolandırılmamak için araç alım satım işlemlerinde alacağınız aracın araç ücretini, 3. şahısların hesabına göndermeyiniz. Ruhsat sahibinin hesabına gönderiniz. Araç alım satım işlemlerinizde araç fiyatını ruhsat sahibi ile yüz yüze görüşünüz. Araç alım satım işlemlerinde hiçbir şekilde telefonda sizi yönlendiren 3. şahıslara itibar etmeyiniz. Araç ve araç sahibi ile ilgili söylenenleri noterde yüz yüze geldiğiniz araç sahibine iletiniz. Araç alım satımlarında satış öncesi telefon ile görüşme yaptığınız kişi ya da kişiler size çeşitli bahaneler sunuyorsa şüphelenin. Piyasa fiyatının oldukça altında olan aracı size satmak isteyenlere karşı daha dikkatli olunuz" denildi. - ELAZIĞ