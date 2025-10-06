Haberler

Elazığ'daki Kırsal Alan Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen kırsal alan yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, bir kez daha alevlenince bölgeye geniş çaplı bir müdahale gerçekleştirildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan kırsal alan yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olay, Karakoçan ilçesi Kavalcık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dün gece kontrol atlına alınan ve söndürülen yangın, bugün öğlenden sonra tekrar çıktı. Bunun üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 arazöz, 3 pikap, 20 yangın işçisi ve 4 teknik eleman sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangının tekrar kontrol altına alındığı ve müdahalenin sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
