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Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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Elazığ’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nailbey Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil ve bir panelvan çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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