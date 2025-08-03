Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Doğukent Mahallesi Naci Görür Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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