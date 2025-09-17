Elazığ'da Yaya Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarptığı yaya, ağır yaralandı.

Kaza, Doğukent Mahallesi Bahattin Öğel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir şahıs hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ