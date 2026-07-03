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Yangın ilk müdahale aracı uçuruma yuvarlandı: işçiler atlayarak kurtuldu

Yangın ilk müdahale aracı uçuruma yuvarlandı: işçiler atlayarak kurtuldu
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan yangına müdahale için giden ilk müdahale aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Araçtaki orman işçileri son anda atlayarak kurtuldu, maddi hasar oluştu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan yangın için görevlendirilen yangın ilk müdahale aracı uçurumdan yuvarlandı. Orman işçileri araçtan atlayarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Sivrice'ye bağlı Güney köyde henüz bilinmeyen bir nedenle arazide yangın çıktı. Duman ve alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'nden 3 arasöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 25 personel yangın bölgesine sevk edildi. İlk müdahale araçlarından biri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Araç içerisindeki işçilerin son anda atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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