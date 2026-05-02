Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele: 3 tutuklama

Elazığ'da 7 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahsın üst, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 5 bin 418 adet ectasy hap ve 2 bin 126 adet sentetik ecza maddesi olmak üzere; toplam 7 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Şüpheli şahıslar 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı