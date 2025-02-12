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Elazığ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Elazığ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
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Elazığ'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve 13 yıl 10 ay 6 gün hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Ö.A. isimli şahıs, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 13 yıl 10 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Yeşilbayır köyünde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaları neticesinde Ö.A. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yaklaşık 6 aydır kesinleşmiş 13 yıl 10 ay 6 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Yakalanan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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