Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 511 Kök Kenevir ve Esrar Ele Geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan arazi çalışmasında 511 kök kenevir bitkisi, 5 bin gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ve 50 gram toz esrar ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hankendi Jandarma Karakol Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda, Hankendi Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Seli köyünde V.O. isimli şahsın tapulu arazisinde yapılan aramada 511 kök kenevir bitkisi, 5 bin gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ve 50 gram toz esrar ele geçirildi.

Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ