Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonları: 19 Tutuklama

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonları: 19 Tutuklama
Güncelleme:
Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 19 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda sentetik kannabinoid, metamfetamin ve esrar gibi çeşitli maddeler bulundu.

Elazığ'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 19 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ayda yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Kent genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 80 parça halinde 3 kilo 85 gram sentetik kannabinoid, 13 parça halinde 170 gram metamfetamin, 11 parça halinde 141,51 gram esrar, bin 291 adet sentetik ecza, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 25 adet kartuş ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 19'u "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerden 88 kişi hakkında ise, "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem uygulandı. - ELAZIĞ

