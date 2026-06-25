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Elazığ'da tuğla yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Elazığ'da tuğla yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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Elazığ-Diyarbakır karayolunda kontrolden çıkan tuğla yüklü kamyon yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da kontrolden çıkan tuğla yüklü kamyon yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Kinederiç rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tuğla yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, yola saçılan tuğlalardan dolayı trafiği kontrollü olarak sağlarken, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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