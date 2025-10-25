Elazığ'da Trafik Kazasında 2 Yaralı

Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Palu ilçesi Esentepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AEK 263 plakalı minibüs ile 23 AFT 634 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ