Elazığ'da Trafik Kazasında 2 Yaralı

Güncelleme:
Elazığ'ın Palu ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Palu ilçesi Esentepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AEK 263 plakalı minibüs ile 23 AFT 634 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

