Elazığ'da Trafik Kazası: Kadın Hayati Tehlikeyle Mücadele Ediyor

Güncelleme:
Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde 19 gün önce meydana gelen trafikte bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki Ş.T.'nin yoğun bakımda yaşam mücadelesi devam ediyor. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da 19 gün önce otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadının yaşam mücadelesi sürüyor. Kaza anı ise anbean kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Ağustos'ta Çaydaçıra Mahallesi'nde yaşanan kazada yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Ş.T.'ye, B.Ç. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmasının etkisiyle kadın ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının yoğun bakımda yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
