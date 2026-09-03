Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yurtbaşı beldesi Akmezra yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAZ 015 ile 23 EZ 242 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı