Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Olay Çatalçeşme- Yurtbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 araç, yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ