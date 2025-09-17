Elazığ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Elazığ- Bingöl yolu Akçakiraz beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 33 AAR 913 plakalı otomobil, 23 AFA 725 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak yan yattı. Kazada 1'i ağır toplam 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobil çarptığı motosikletlinin havaya fırlayarak yere düştüğü ve otomobilin refüje çarparak yan yattığı görüldü.