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Elazığ'da Tofaş Automobilin Ağaçla Çarpması Sonucu Kaza: 1 Yaralı

Elazığ'da Tofaş Automobilin Ağaçla Çarpması Sonucu Kaza: 1 Yaralı
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Elazığ'da Fiat Tofaş marka bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Elazığ'da Fiat Tofaş marka otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 44 FD 590 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada, araç içerisinde bulunan yolcu N.Y.Ö. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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