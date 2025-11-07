Elazığ'da Tır, Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Elazığ'da silobas takılı tırın elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği silobas dorse takılı tır, yoldan çıkarak elektrik direğine çaptı. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ