Elazığ'da Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Elazığ'da meydana gelen kazada, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da ticari taksi ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BK 084 plakalı otomobil ile 23 T 0200 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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