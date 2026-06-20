Seyir halindeki araç alev aldı, hortumla söndürmeye çalıştı

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan aracı çevredeki vatandaşlar bahçe hortumuyla söndürmeye çalışırken, yangın ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpü ve bahçe hortumu ile müdahale etti fakat başarılı olmadı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda, araçta maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı